Контррозвідка СБУ блокувала канал переправлення нелегалів з Азії до Румунії. ФОТО

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Контррозвідка Служби безпеки України викрила і блокувала нелегальну міграцію через державний кордон до країн Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка СБУ блокувала канал переправлення нелегалів з Азії до Румунії 01

За попередніми даними слідства, громадянин однієї з країн Центральної Азії організував механізм незаконного переправлення іноземців у країни ЄС. Він забезпечував своїм клієнтам перехід поза контрольно-пропускними пунктами на державному кордоні України з Румунією.

Правоохоронці затримали зловмисника і чотирьох громадян Східної Азії, які нелегально перебували на території України, під час підготовки до перетину державного кордону. Свої послуги зловмисник оцінив у 3,5 тис. доларів за кожного з мігрантів.

Контррозвідка СБУ блокувала канал переправлення нелегалів з Азії до Румунії 02

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Контррозвідка СБУ блокувала канал переправлення нелегалів з Азії до Румунії 03
Контррозвідка СБУ блокувала канал переправлення нелегалів з Азії до Румунії 04

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В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

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