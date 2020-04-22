Вартість російської нафти Urals упала до 11 доларів за барель

5693 40
Вартість російської нафти Urals упала до 11 доларів за барель

Вартість російської нафти Urals у Північно-Західній Європі 21 квітня в абсолютному обчисленні знизилася на 5,92 доларів до 11,59 доларів за барель (cif Роттердам).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Argus.

Як наголошується в повідомленні, нижчою ціна була 1 квітня, коли становила 10,54 доларів за барель - це стало мінімальним значенням з березня 1999 року.

Знижка на Urals у Північно-Західній Європі залишилася на колишньому рівні: 1,75 доларів за барель до північноморського еталону.

У Середземномор'ї вартість партій Urals обсягом по 80 тис. тонн у вівторок знизилася на 5,17 доларів до 12,09 доларів за барель (cif Аугуста). Це стало мінімальним значенням з березня 1999 року, коли ціна опускалася до 11,74 доларів за барель.

Читайте також: Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року

ціна на нафту
нафта ціни
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29 kuba
Стоимость российской нефти Uralas упала до 11 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 3123
показати весь коментар
22.04.2020 16:59
+19 kuba
Стоимость российской нефти Uralas упала до 11 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 823
показати весь коментар
22.04.2020 16:58
+13 Garry Grant
Путлерку не до этого. Ему особый статус Донбасса подавай. Полностью потерявшая связь с реальностью мразь.
показати весь коментар
22.04.2020 16:59
Дивитись коментарі