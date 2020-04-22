Вартість російської нафти Urals упала до 11 доларів за барель

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Вартість російської нафти Urals у Північно-Західній Європі 21 квітня в абсолютному обчисленні знизилася на 5,92 доларів до 11,59 доларів за барель (cif Роттердам).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Argus.

Як наголошується в повідомленні, нижчою ціна була 1 квітня, коли становила 10,54 доларів за барель - це стало мінімальним значенням з березня 1999 року.

Знижка на Urals у Північно-Західній Європі залишилася на колишньому рівні: 1,75 доларів за барель до північноморського еталону.

У Середземномор'ї вартість партій Urals обсягом по 80 тис. тонн у вівторок знизилася на 5,17 доларів до 12,09 доларів за барель (cif Аугуста). Це стало мінімальним значенням з березня 1999 року, коли ціна опускалася до 11,74 доларів за барель.

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