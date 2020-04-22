"Слуга народу" Потураєв розповів про атаки "ольгінських тролів": Дзвонили приблизно 3 рази кожні 5 хвилин, писали образи і погрози. ФОТО

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Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв заявив про інформаційні та психологічні атаки з боку проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На мене була організована масштабна тролінгова ботова атака. Причому смішно було те, що спочатку найняли якісь російські ботоферми. Тому що перші "хвилі" йшли з російських номерів. Я над ними посміявся в чаті: мовляв, що ж ви так тупо попалися, хлопці? Це ж явно ольгінські тролі!

Тоді вони переключилися на українські номери. Це мало такий вигляд: мені на телефон надходили дзвінки з частотою приблизно 3 дзвінки за 5 хвилин", - прокоментував Потураєв його нещодавню емоційну реакцію на проросійських опонентів, включно з "білим братством" Шарія і медведчуківськими телеканалами.

За його словами, прокремлівські ресурси також масовано використовували ботів у Вайбері, які писали йому образи, погрози.

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Повне інтерв'ю з Микитою Потураєвим читайте за посиланням.