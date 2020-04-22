Екскерівники київської міліції постануть перед судом за розгін Майдану 30 листопада 2013 року, - ДБР

1444

Державне бюро розслідувань заявило про те, що колишні керівники МВС Києві постануть перед судом за розгін Майдану ввечері 30 листопада 2013 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці ДБР.

У повідомленні зазначається: "Розгін "Майдану" 30 листопада — екскерівники управлінь ГУ МВС в місті Києві постануть перед судом

Експравоохоронці обвинувачуються у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зборів громадян (ст. 340 ККУ).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань. Процесуальне керівництво - Офіс Генерального прокурора.

Також читайте: У справі підозрюваного у вбивстві майданівця ексбійця "Омеги" Косенка переконливіші докази, ніж у справі Чорновол, - Закревська

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року правоохоронці, з метою виконання злочинного наказу, організували та забезпечили незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян.

Унаслідок таких дій співробітники полку міліції особливого призначення "Беркут" витіснили близько 300 учасників мітингу від Монументу Незалежності та пам’ятника засновникам Києва у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик".

.