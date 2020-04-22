Одноразова виплата молодим вчителям на 2020 рік припинена, - Мандзій

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Виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій повідомляє про призупинення одноразових виплат молодим вчителям на 2020 рік у зв'язку зі змінами до державного бюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила під час онлайн-конференції.

"Відповідно до змін, які було внесено до бюджету, виплата молодим вчителям на 2020 рік припинена", - зазначила вона.

На початку березня Кабінет міністрів України направив у регіони субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок понад 73 тис. педагогам зі стажем до 10 років, вони повинні були отримати виплату в розмірі 21 тис. 20 грн.

13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік. Після цього в Міністерства освіти і науки України заявили, що в результаті внесених змін вдалося зберегти фінансування на ключові програми відомства.

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