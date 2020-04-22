Одноразова виплата молодим вчителям на 2020 рік припинена, - Мандзій

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Одноразова виплата молодим вчителям на 2020 рік припинена, - Мандзій

Виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій повідомляє про призупинення одноразових виплат молодим вчителям на 2020 рік у зв'язку зі змінами до державного бюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила під час онлайн-конференції.

"Відповідно до змін, які було внесено до бюджету, виплата молодим вчителям на 2020 рік припинена", - зазначила вона.

На початку березня Кабінет міністрів України направив у регіони субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок понад 73 тис. педагогам зі стажем до 10 років, вони повинні були отримати виплату в розмірі 21 тис. 20 грн.

13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік. Після цього в Міністерства освіти і науки України заявили, що в результаті внесених змін вдалося зберегти фінансування на ключові програми відомства.

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Топ коментарі
+28 вау
Рік без Президента.

Единоразовая выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена, - Мандзий - Цензор.НЕТ 6714
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22.04.2020 17:19
+24 Eques Patriam
Ви зробили це разом. Жріть.
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22.04.2020 17:18
+24 Топ Ган
Единоразовая выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена, - Мандзий - Цензор.НЕТ 7951 Единоразовая выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена, - Мандзий - Цензор.НЕТ 1372
показати весь коментар
22.04.2020 17:26
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