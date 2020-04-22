Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР на 24 квітня
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР в п'ятницю, 24 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.
Так, засідання скликано у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.
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- Кто, кто? - не понял Зеленский.
- Педагоги, - сказали ему - это учителя, они учат наших детей в школах.
- Что за безобразие называть таким отвратительным словом учителя! - возмутился Владимир Александрович.
Через день пришло другое смс: «Учителя голодают»
- Вот - совсем другое дело! - обрадовался Зеленский.
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https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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Шахтёрам Павлограда особый привет.
Жри-ТЭ ..................................