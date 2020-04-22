Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР на 24 квітня

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР в п'ятницю, 24 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

Так, засідання скликано у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.

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