Міносвіти: Ми повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно

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Міністерство освіти і науки України заявило, що через продовження карантину навчальний рік можуть завершити дистанційно.

Про це йдеться на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Карантин продовжено, а це означає, що ми повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно. МОН надало роз'яснення для всіх установ освіти, і публікує рекомендації на офіційних ресурсах", - заявили в МОН.

Міносвіти вже опублікувало рекомендації для закладів освіти щодо завершення навчального року та оцінювання в умовах загальнонаціонального карантину. Школам дозволили самостійно визначати особливості завершення навчального року.

При цьому оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, розкладів навчальних досягнень учнів має бути завершено не пізніше 15 червня 2020 року. Учням, які не переходять в інші навчальні заклади, рекомендують направити копії документів електронною поштою, а оригінали вручити у вересні.

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