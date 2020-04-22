Розмір оплати за подачу скарг в Антимонопольний комітет встановлюватиметься через Prozorro, - Панаіотіді

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Вартість подачі скарги залежатиме від вартості закупівлі. Якщо скаргу буде задоволено, гроші повернуть.

Таке рішення було прийнято на нинішньому засіданні уряду. Про це повідомила в Фейсбуке заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Світлана Панаіотіді, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд ухвалив Постанову про встановлення розміру оплати за подачу скарг в АМКУ і внесення плати через систему Прозорро", - написала вона.

На урядовому порталі постанову поки не опубліковано.

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Генеральний директор ДП "Прозорро" Василь Задворний написав у Фейсбуці, що таким чином вдасться забезпечити доступність подачі скарг.

"- Онлайн оплата

- вартість, що залежить від вартості закупівлі

- повернення грошей у разі задоволення скарги", - написав він.