Від початку доби 22 квітня ворог 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

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Упродовж 22 квітня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів.

Зранку російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем по наших захисниках поблизу населених пунктів Богданівка та Лебединське.

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По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Широкиного противник застосував міномет 82-го калібру – 5 мін. А по обіді обстріляв оборонців Павлополя та Авдіївки з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку, рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму "тиші".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів обстріляли наших захисників неподалік населеного пункту Горіхове.

Втрат серед наших захисників результаті ворожих обстрілів не було.

По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки відвазі і рішучості військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії. Втрати противника уточнюються ".