Червоний Хрест передав 10 тис. масок для потреб ізоляторів тимчасового тримання, - Нацполіція. ФОТО

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Делегат Міжнародного Комітету Червоного Хреста по роботі з поліцією та органами безпеки Клаудія Люпе під час зустрічі з начальником Управління дотримання прав людини Національної поліції України Русланом Горяченком передала для потреб ізоляторів тимчасового тримання 10 000 захисних масок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Засоби індивідуального захисту будуть використані для безпеки осіб, які утримуються в ІТТ, і співробітників цих установ", - повідомляється в повідомленні.

Учасники зустрічі також домовилися про проведення спільних заходів з підвищення рівня знань поліцейських у сфері забезпечення прав людини і дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

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