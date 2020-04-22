Німеччина виділить Україні 25,5 млн євро на житло для переселенців

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Німеччина виділить Україні 25,5 млн євро (близько 749 млн грн) на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба уряду 22 квітня.

На нинішньому засіданні Кабінет Міністрів України схвалив відповідну угоду про співпрацю з ФРН.

"Мета проєкту - забезпечення житловими приміщеннями громадян України, які були змушені покинути свої домівки через збройну агресію Російської Федерації", - повідомили в уряді.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який підпише угоду від імені України, сказав, що цього року в держбюджеті України закладено близько 20 млн грн для придбання житла переселенцям і стільки ж - для компенсації за зруйноване внаслідок агресії житло.

"Підтримка наших іноземних партнерів, особливо в питаннях, пов'язаних зі збройною агресією Росії, дуже важлива для нас, ми високо це цінуємо", - сказав Резніков.

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