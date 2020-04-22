Економічно обґрунтований рівень зниження тарифу УЗ на вантажні перевезення становить 7%

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Тарифи на вантажоперевезення "Укрзалізниці" необхідно знизити як мінімум на 7%.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Чому Україна не поспішає зберігати 600 тисяч робочих місць".

"УЗ тільки в 2019 році підвищила тарифи на вантажоперевезення більш ніж на 14%. І це при тому, що, за даними Держстату, ціни виробників промислової продукції в грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року знизилися на 7,4%. Відповідно, повинна була знижуватися і вартість перевезення", - сказано в матеріалі.

Автор пояснює, саме на такій логіці базувалося підвищення тарифу "Укрзалізниці" торік - ціни виробників у 2018 році зросли на 14%, на ці ж 14% УЗ підвищила тарифи на вантажні перевезення. На його думку, в 2019 році слід застосувати той же принцип, і якщо ціни в промисловості впали на 7%, обґрунтованим буде і зниження в 2020 році вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 7%. Крім того, за його підрахунками, через необґрунтовано високі тарифи "Укрзалізниці" на вантажоперевезення підприємства гірничо-металургійного комплексу субсидують УЗ на 7 млрд грн щорічно.

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Нагадаємо, в жовтні 2019 колишній голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов в інтерв'ю БізнесЦензор заявив, що "Укрзалізниця" обговорює з Мінінфраструктури автоматичну індексацію тарифів у вантажному секторі і зближення тарифних класів на вантажоперевезення.

За його словами, УЗ ініціює введення автоматичної індексації тарифів - коригування на індекс цін виробників промислової продукції, споживаної галуззю, оскільки відставання між темпами індексації тарифів і зростанням цін на продукцію ставить УЗ в неконкурентні умови.

При цьому, згідно з даними Департаменту статистики, ціни виробників промислової продукції в березні знизилися на 3,5%. Ціни на експортну продукцію порівняно з лютим знизилися на 4,6%, а порівняно з березнем 2020 року - на 5,9%.