Українського курсанта Совенка, який став найкращим іноземним випускником військової академії Великої Британії, нагороджено, - Міноборони. ФОТО

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Найкращого іноземного випускника військової академії Великої Британії, українського курсанта Антона Совенка нагородило Міністерство оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Міністр оборони України Андрій Таран заохотив майбутнього офіцера.

"За відмінні показники в навчанні, старанність, розумну ініціативу, зразкове виконання військового обов'язку, вірність Військовій присязі, самовіддане служіння українському народові й у зв'язку з успішним закінченням Королівської академії сухопутних військ Великої Британії, міністр оборони підписав наказ про нагородження курсанта Coвенка відмінністю Міноборони України - нагрудним знаком "За зразкову службу", - сказано в повідомленні.

Цю відзнаку Антону буде вручено після прибуття з Великої Британії в Україну.

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Нагадуємо, 4 квітня 2020 року 170 представників Великої Британії і 16 іноземних курсантів завершили навчання на базовому курсі офіцерської підготовки в Королівській академії сухопутних військ Великої Британії (м.Сендгерст). За підсумками навчання, відзначення найкращого іноземного випускника - "Міжнародну премію за найкращі результати у військовій, академічній та практичній підготовці" отримав курсант факультету підготовки фахівців матеріально-технічного забезпечення Військової академії (м.Одеса) Антон Совенко.