Лабораторії МОЗ можуть проводити до 10 тисяч тестувань на коронавірус, - начальник відділу ЦГЗ Родина

973

В Україні наразі лабораторії спроможні робити 5 тисяч досліджень на коронавірус щодня, але мають справитися і з удвічі більшим навантаженням.

Про це в ефірі hromadske повідомив начальник відділу епіднагляду за інфекційними захворюваннями Центру громадського здоров'я Роман Родина, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас максимально було 1200 випадків (підозр на COVID-19 — ред.). Усі ці випадки можуть бути протестовані. Лабораторії готові двічі робити тест, як це потрібно для встановлення діагнозу", — зазначив Родина.

Він додав, що у разі збільшення кількості підозр можливе залучення додаткових лабораторій, які мають відповідне обладнання. Наразі на коронавірус тестують обласні лабораторні центри МОЗ України, лабораторії в медзакладах та приватні лабораторії.

Читайте також: Журналістів починають тестувати на COVID-19 у Львові, - міськрада

"Зараз лабораторії спроможні робити 5 тисяч досліджень (щодня — ред.). Цей потік досліджень може бути збільшений у півтора-два рази. Лабораторії справляться", — сказав Родина.

Нагадаємо, 22 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про необхідність збільшення тестувань на COVID-19.

Водночас, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, лабораторні центри відомства повністю забезпечені ПЛР-тестами для діагностики коронавірусу.