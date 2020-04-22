Герасим'юк стала головою Нацради ТРМ (оновлено)

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Ольга Герасим'юк стала головою Нацради з телебачення і радіомовлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Першим заступником голови став Валентин Коваль, а заступником голови - Олег Черниш. Юрія Зіневича обрано відповідальним секретарем Національної ради.

Перед цим члени Нацради проголосували за припинення повноважень Ольги Герасим'юк як першого заступника голови Нацради і Олександра Ілляшенка як відповідального секретаря.

Герасим'юк стає членом Нацради з липня 2014 року.

У 2014-2019 роках Нацраду очолював Юрій Артеменко. Після його відставки в травні нового голову Нацради не обирали. Герасим'юк виконувала обов'язки голови медіарегулятора.

Національна рада є конституційним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення та здійснення регуляторних повноважень.

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