У Чернівецькій області COVID-19 виявлено у 167 медиків, двоє з них померли

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У Чернівецькій області 167 працівників медичних установ інфіковані коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Чернівецькій області станом на 21 квітня є 167 працівників медичних установ, у яких виявлено COVID-19. Серед летальних випадків від коронавірусу є двоє медпрацівників - це сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської районної лікарні", - повідомили в Чернівецькій ОДА.

Зазначається, що померлі медпрацівники не працювали в установах, де лікуються хворі з коронавірусом.

Нагадуємо, в Чернівецькій області зафіксували вже 1053 випадки інфікування COVID-19.

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