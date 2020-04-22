У Чернівецькій області COVID-19 виявлено у 167 медиків, двоє з них померли

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У Чернівецькій області COVID-19 виявлено у 167 медиків, двоє з них померли

У Чернівецькій області 167 працівників медичних установ інфіковані коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Чернівецькій області станом на 21 квітня є 167 працівників медичних установ, у яких виявлено COVID-19. Серед летальних випадків від коронавірусу є двоє медпрацівників - це сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської районної лікарні", - повідомили в Чернівецькій ОДА.

Зазначається, що померлі медпрацівники не працювали в установах, де лікуються хворі з коронавірусом.

Нагадуємо, в Чернівецькій області зафіксували вже 1053 випадки інфікування COVID-19.

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Коронавірус і карантин
Буковина карантин лікарі COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 5 копійок
Медики зараз як на війні.
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22.04.2020 19:58
+4 кацахол
Ага. Чекаємо, звідки прилетить і лише поранить, чи відразу 200....
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22.04.2020 20:02
+3 Володимир Мик
Согласно статистике, чаще всего можно заразится короновирусом в больницах и магазинах.
Уже всем очевидно, что больницы это рассадники заражения короновирусом.
Как доказательство - массовое заражение врачей.
А значит и все кто попадает в больницы, где есть зараженные, тоже заражаются.
Лучше не попадать в больницу сейчас, ибо там большая вероятность заразится.
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22.04.2020 19:57
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