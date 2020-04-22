Розмову через відеозв'язок глав МЗС країн нормандського формату попередньо заплановано на 30 квітня, - Кулеба

187

Розмову міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки через відеозв'язок попередньо заплановано на 30 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Президент України Володимир Зеленський завжди підкреслював і підкреслює, що досягнення миру на Донбасі - його пріоритет номер один. З моменту вступу на посаду міністра закордонних справ України, я виступаю за активізацію діалогу міністрів у нормандському форматі. Я кілька разів піднімав це питання в розмовах з німецьким колегою Гайко Маасом. Радий, що йому вдалося досягти домовленості з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим про проведення такої розмови через відеозв'язок наступного тижня. Її попередньо заплановано на 30 квітня", - розповів він агентству в середу.

Читайте також: Зустріч у "нормандському форматі" була складною, але на колінах ніхто не стояв, - Зеленський