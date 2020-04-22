За фактом висловлювань мера Івано-Франківська Марцінківа про ромів розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

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Поліція Івано-Франківської області почала розслідування за фактом висловлювань мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, який зажадав від поліції вивезти з міста представників ромської громади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Неприпустимо, коли посадова особа дозволяє собі спілкуватися мовою ворожнечі. Ніхто не має права дискримінувати людей за будь-якою ознакою, зокрема і за національною чи етнічною приналежністю. Особливо обурює, що у цих цілях намагалися використати поліцію", - заявив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

"Наголошую, що поліцейські насильно не змушували осіб ромської народності покидати територію області та нікуди їх не перевозили. Переконаний, що слідчі поліції під час досудового розслідування детально розберуться в цій ситуації. Я закликаю усіх громадян до взаємоповаги і толерантного ставлення", - додав він.

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За фактом висловлювання міського голови слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Нагадуємо, раніше мер Івано-Франківська Марцінків доручав вивезти всіх ромів із міста.

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