Швидкого підйому захворюваності на COVID-19 поки немає, за день реєструється 400-450 випадків, - начальник відділу ЦГЗ Родина

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Наразі в Україні щодня лабораторно підтверджують 400-450 нових випадків інфікування коронавірусом, швидкого зростання кількості нових хворих — немає.

Про це в ефірі hromadske розповів начальник відділу епіднагляду за інфекційними захворюваннями Центру громадського здоров'я Роман Родина, інформує Цензор.НЕТ.

"Цифри нових випадків коливаються у межах 400-450 випадків щодня. У нас наразі немає підйому. Можливо були свята і менше зверталися. Зараз ми не бачимо такого швидкого підйому, як був півтора-два тижні тому", — зазначив Родина.

За його словами, стабілізація приросту захворювання пов'язана з карантинними заходами: люди залишаються вдома, менше контактують одне з одним, а отже, запобігають інфікуванню.

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На запитання, чи не пов'язана така стабільна ситуація з тим, що тестують приблизно однакову кількість людей, Родина відповів: "Ми збільшили кількість тестованих. Тестуємо всіх із діагнозом пневмонія та медичних працівників. А крім лабораторій обласних лабораторних центрів, є приватні та лабораторії медзакладів. Якщо буде більше підозр — людей будуть тестувати. Те, що ми зараз виявляємо — це не свідчення того, що ми щось приховуємо, це реальна картина, що у нас є", — зазначив Родина.

Нагадаємо, на ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 6592, померло 174 особи, 424 - одужали.