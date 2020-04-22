Військовий вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку на Київщині, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генерального штабу ЗСУ.
"22 квітня, близько 17 години, вертоліт Мі-8 бориспільської Бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ здійснив вимушену посадку на необладнаний майданчик. За словами екіпажу, під час польоту у двигун вертольота залетів птах, що спричинило відмову одного з двигунів.
Мі-8 успішно здійснив вимушену посадку на одному двигуні. Для цього командир візуально вибрав місце в польовій місцевості поблизу населеного пункту Іванків Київської області та посадив машину", - сказано в повідомленні.
Цього дня екіпажі вертольотів Мі-8 здійснювали планові польоти на гранично малих висотах, відпрацьовували вправи з курсу бойової підготовки на групову злітаність у складі пари.
Вертоліт не ушкоджено, екіпаж - у нормі, зазначили в Генштабі.