Військовий вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку на Київщині, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

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У Київській області військовий вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку через проблеми з двигуном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

Військовий вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку на Київщині, - Генштаб ЗСУ 01

"22 квітня, близько 17 години, вертоліт Мі-8 бориспільської Бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ здійснив вимушену посадку на необладнаний майданчик. За словами екіпажу, під час польоту у двигун вертольота залетів птах, що спричинило відмову одного з двигунів.

Мі-8 успішно здійснив вимушену посадку на одному двигуні. Для цього командир візуально вибрав місце в польовій місцевості поблизу населеного пункту Іванків Київської області та посадив машину", - сказано в повідомленні.

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Цього дня екіпажі вертольотів Мі-8 здійснювали планові польоти на гранично малих висотах, відпрацьовували вправи з курсу бойової підготовки на групову злітаність у складі пари.

Вертоліт не ушкоджено, екіпаж - у нормі, зазначили в Генштабі.

Військовий вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку на Київщині, - Генштаб ЗСУ 02

Оборона
авіація гелікоптер Генштаб ЗС Київська область
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Топ коментарі
+14 Топ Ган
Со вторым днем рождения, мужики! Военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Киевщине, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 3759
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22.04.2020 21:10
+11 Olga A 6130c05e
Слава Богу, что живы!!!
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22.04.2020 21:13
+10 саша паламарчук
Военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Киевщине, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 6100
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22.04.2020 21:12
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