Київ виступив за створення робочої групи з представниками митниці та прикордонників України і РФ для взяття під контроль кордони на Донбасі, - ОП про переговори Тристоронньої групи

3369

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "На початку зустрічі українська сторона привітала учасників ТКГ з успішним взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося 16 квітня.

Також українська сторона підтримала ініціативу Генерального секретаря ООН щодо запровадження сталого та безстрокового режиму припинення вогню на лінії розмежування.

На виконання домовленостей, досягнутих на грудневому саміті лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі, українська сторона ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії і посередників з ОБСЄ для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

У межах роботи безпекової групи українська сторона розділила занепокоєння представників ОБСЄ щодо факту блокування роботи СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України та наполягла на безумовному й безперешкодному доступі спостерігачів до тимчасово окупованих територій Донбасу.

Також у межах безпекової групи продовжилася робота з визначення наступних ділянок розведення сил і засобів. Українська сторона наполягає, що такі ділянки повинні відповідати запитам гуманітарного характеру та створювати осередки безпеки для місцевих мешканців – громадян України".

Читайте також: Переговори про обмін утримуваними особами продовжаться на відеозустрічі ТКГ 22 квітня, - Резніков