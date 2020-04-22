На переговорах стосовно Донбасу продовжили формування нових списків з обміну утримуваних осіб, - Офіс президента

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Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "У гуманітарній групі продовжено роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

Також було відзначено досягнення української сторони в частині гуманітарного розмінування соціальних об'єктів, зокрема шкіл, садочків, лікарень, кладовищ тощо.

Крім того, учасники ТКГ, спираючись на гуманітарні критерії, дійшли згоди щодо необхідності активізації підготовки до відкриття нових КПВВ на лінії розмежування".

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"Під час роботи політичної групи Україна наголосила на необхідності виконання домовленостей лідерів "Нормандської четвірки", досягнутих на саміті в Парижі, для проведення наступної зустрічі в Берліні найближчим часом.

Крім того, українська сторона вкотре категорично заперечила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Також під час засідання було обговорено активізацію в частині процедурних питань роботи ТКГ. Українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання групи з питань безпеки найближчим часом", - наголосили в ОП.

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