Перший випадок коронавірусу зафіксували в Чернігові

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив заступник мера Чернігова Олександр Ломако.
За його словами, вірус виявили у 56-річної жінки.
"Ми трималися, скільки могли, але ... Офіційно підтверджено перший випадок Covid-19 у Чернігові. Жінка, 56 років. Чоловік був на заробітках у Російській Федерації і повернувся 13 квітня. Подружжя проживає удвох", - повідомив Ломако.
За словами чиновника, хвору госпіталізовано в інфекційне відділення 2-ї міської лікарні. Ускладнень у неї не спостерігається.
Зараз оперативно встановлюється історія контактів жінки. Чоловікові зробили експрес-тест, результат негативний. Найближчим часом буде проведено і лабораторне дослідження ПЛР.
У будинку, де проживає подружжя, проводиться дезінфекція.