Позиція мера Івано-Франківська Марцінківа щодо ромів є неприпустимою, а Нацполіція - не каральна машина, - Аваков

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Заяви міського голови Руслана Марцінківа, який вимагав у примусовому порядку вивезти з Івано-Франківська ромів, - порушення прав людини з ознаками ксенофобії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане голово, Україна – не "совок", Франківськ – не князівство!", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У повідомленні наголошується на неприпустимості поділу громадян України за етнічною ознакою, а також те, що міський голова "не має права і не буде давати незаконні вказівки поліції щодо поводження з особами різних національностей".

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Міністерство внутрішніх справ нагадує Руслану Марцінківу, що згадані ним особи – є такими ж громадянами держави Україна, як і сам мер. Їхні права захищені Конституцією, а "висловлювання міського голови мають ознаки порушення прав громадян за релігійною, расовою чи національною приналежністю".

Нагадуємо, раніше мер Івано-Франківська Марцінків доручав вивезти всіх ромів із міста.

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Поліція Івано-Франківської області почала розслідування за фактом висловлювань Івано-Франківського міського голови.