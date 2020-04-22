Позиція мера Івано-Франківська Марцінківа щодо ромів є неприпустимою, а Нацполіція - не каральна машина, - Аваков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
"За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане голово, Україна – не "совок", Франківськ – не князівство!", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
У повідомленні наголошується на неприпустимості поділу громадян України за етнічною ознакою, а також те, що міський голова "не має права і не буде давати незаконні вказівки поліції щодо поводження з особами різних національностей".
Міністерство внутрішніх справ нагадує Руслану Марцінківу, що згадані ним особи – є такими ж громадянами держави Україна, як і сам мер. Їхні права захищені Конституцією, а "висловлювання міського голови мають ознаки порушення прав громадян за релігійною, расовою чи національною приналежністю".
Нагадуємо, раніше мер Івано-Франківська Марцінків доручав вивезти всіх ромів із міста.
Поліція Івано-Франківської області почала розслідування за фактом висловлювань Івано-Франківського міського голови.
А вот когда им набьют морды за совершенные преступления, они всеми угнетаемые ромы.
Пример..
Мой родной Днепр.
С одной цыганской точки, мусора получают от 3000 до 40000 гривен, смотря какие обороты опия..
Вот вам и Аваков..