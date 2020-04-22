Матеріали щодо роботи податкової і митниці, як і подання на Верланова і Нефьодова передавав Шмигалю особисто в руки, - Уманський

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не звертався до ексміністра фінансів Ігоря Уманського за матеріалами щодо так званого кейса "митниця/податкова".

Про це колишній чиновник Кабміну заявив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином він відреагував на заяву прем'єра.

"Пан Шмигаль не звертався до мене ні безпосередньо, ні через третіх осіб щодо надання підтверджуючих матеріалів. Дивно чути зворотнє, тому що:

1. Матеріали я особисто в руки передавав пану Шмигалю. Як і перше подання на звільнення С. Верланова та М. Нефьодова 19 березня. Більше того...

2. Пан Шмигаль обговорював ці матеріали з окремими депутатами. І мені про це відомо від самих депутатів.

3. Мною ця проблематика та пропозиції щодо зазначених звільнень озвучувалася неодноразово у тому числі на нарадах за участю Президента. І мені Президентом надавалися доручення, з ким з керівників правоохоронних органів і в який спосіб опрацьовувати ці матеріали. Паном Шмигалем у присутності Президента надавалися підтвердження, що відповідні подання на звільнення мною зроблені та знаходяться у нього. І тому є багато свідків.

4. Кримінальна справа вже порушена Державним бюро розслідувань. Ознайомитися з матеріалами справи буде можливість тим особам, які будуть долучені слідчими до процесуальних дій.

5. Єдине, хто дійсно до мене звернувся з проханням надати відповідні матеріали, був один з керівників НАБУ. На той момент я ще не надавав підписки про нерозголошення, тому копії матеріалів передав також і до НАБУ.

6. Повторне подання на звільнення С. Верланова та М. Нефьодова я зробив 28 березня. Скріншоти цих документів (з датами та номерами) давно опубліковано різними інформ ресурсами. Але з огляду на моє звільнення вони втратили юридичну силу. Тепер відповідні подання може зробити (або не зробити) діючий Міністр фінансів", - повідомив Уманський.

Також, за його словами, тема митниці і податкової обговорюватиметься в рамках спеціальної групи при керівникові Офісу президента.

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Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади голови Міністерства охорони здоров'я України, а Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

Перед відходом з Мінфіну Уманський ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.

16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем з махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ, що відбувається при скороченні обсягу оподатковуваних операцій.

Цього ж дня депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив про існування в податковій "програми", в рамках якої великий бізнес нібито за відкати ухиляється від сплати ПДВ.

22 квітня стало відомо, що колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського призначено офіційним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака, і він займатиметься ситуацією з можливою корупцією в митних і податкових органах.