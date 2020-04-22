Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%, - "Нафтогаз"

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У квітні 2020 р оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ у рамках спеціальних обов'язків, знизилася до 2,9 грн за кубометр (без ПДВ і націнок). Це на 15% менше, ніж у березні 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз Україна".

В "Нафтогазі" зазначають, що ціна газу для населення впала на 38%, починаючи з січня 2020 року.

"Зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей. Рахунки за газ у квітні мають знизитись і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни Нафтогазу. У підсумку, я сподіваюсь, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантинних заходів", – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

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