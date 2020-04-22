Високий представник ЄС Боррель приїде в Україну, коли скінчиться пандемія коронавірусу

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Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель змушений був перенести запланований на березень візит в Україну.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW, під час пресконференції за підсумками відеонаради міністрів закордонних справ країн ЄС у середу, 22 квітня, він заявив, що після зняття обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу, свій перший закордонний візит здійснить до України.

"Перша річ, яку я зроблю після повернення нормальної (ситуації. - Ред.), - я відвідаю Україну", - заявив Боррель, пояснивши це тим, що цей візит був скасований через початок пандемії коронавірусу. Він також додав, що згодом планує здійснити візит і до Білорусі.

В планах Верховного представника було відвідати не лише Київ, а й Донбас.

Нагадаємо, 22 квітня Єврокомісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для десяти сусідніх країн через пандемію коронавірусу. Зокрема, з них для України передбачено всього коштів - 1,2 мільярда євро.