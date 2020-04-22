У Чернівецькій області підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1 140 осіб.
В ОДА повідомили, що медичні установи, відведені для лікування хворих COVID-19, сьогодні заповнені на 37%. У лікарнях Буковини також 82 апарати штучної вентиляції легенів. Зараз до ШВЛ підключено шість пацієнтів.
Переважна більшість хворих на коронавірус успішно лікуються вдома.
Этой области пороблено, хотя после Вербной недили все закономерно.