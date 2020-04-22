У Чернівецькій області підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом, - ОДА

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У Чернівецькій області підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом, - ОДА

У Чернівецькій області 22 квітня офіційно підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1 140 осіб.

В ОДА повідомили, що медичні установи, відведені для лікування хворих COVID-19, сьогодні заповнені на 37%. У лікарнях Буковини також 82 апарати штучної вентиляції легенів. Зараз до ШВЛ підключено шість пацієнтів.

Переважна більшість хворих на коронавірус успішно лікуються вдома.

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Коронавірус і карантин
Буковина карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
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Хех! Лука зайшов на Цензор. У Чернівецькій області підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом, - ОДА - Цензор.НЕТ 9191
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22.04.2020 23:27
+5 Женя-Женя
дурдом.
Этой области пороблено, хотя после Вербной недили все закономерно.
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22.04.2020 23:13
+3 А П 6d5dcd2e
Вербное воскресенье добавило, а причина в том, что, без обсервации завезли заробитчан. Там, еще до Вербного, плохо было.
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22.04.2020 23:20
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