Після 15 травня Румунія полегшить карантин і безстроково запровадить "масковий режим", - президент Йоганніс

770

Президент Румунії Йоганніс оголосив про скасування низки карантинних обмежень з 15 травня та запровадження "маскового режиму" у громадських місцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після 15 травня ми скасуємо обмеження щодо людей, тому ми зможемо пересуватися у публічних місцях, не показуючи заяву про те, куди чи навіщо їдемо", - заявив Йоганніс.

Він вийшов до журналістів у захисній масці і заявив: "Саме такий ми матимемо вигляд після 15 травня, перебуваючи (у захисних масках – ред.) у закритих громадських місцях та в громадському транспорті".

За його словами, цей захід не обмежений у часі.

Читайте також: В одному з пологових будинків Румунії зафіксовано спалах коронавірусу серед немовлят

"Ми зможемо відмовитися від носіння масок, можливо, наступного року, коли ця пандемія буде під контролем і не буде ризику зараження", - наголосив румунський президент.

Водночас після 15 травня у країні продовжуватимуть діяти певні обмеження, зокрема заборона на проведення публічних заходів та зборів.

Наразі уряд країни працює над поетапним планом послаблення, який буде впроваджений після 15 травня.

Цей план включатиме в себе відкриття шкіл та відновлення економічної діяльності, особливо у сильно постраждалих секторах, таких як роздрібна торгівля та послуги.

За даними сайту Worldometer, у Румунії зафіксовано понад 9,7 тис. випадків COVID-19, з яких – 2,4 тис. людей одужали, 508 померли.

Також читайте: Очільник МОЗ Румунії подав у відставку після того, як кількість хворих на коронавірус перевищила тисячу