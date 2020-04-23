У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау

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В ОБСЄ закликали надати можливість цивільному населенню безперешкодно перетинати лінію розмежування на Донбасі.

Про це сказано у зверненні спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау, опублікованому пресслужбою організації, інформує Цензор.НЕТ.

"Я також закликаю забезпечити можливість перетину лінії розмежування для цивільних осіб з гуманітарних міркувань", - заявила вона.

Грау також закликала сторони докласти всіх зусиль до того, щоб заходи, вжиті проти спалаху коронавірусу, не стали додатковою перешкодою для вільного та безпечного доступу СММ ОБСЄ на всій території України відповідно до її мандату.

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