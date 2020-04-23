У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау

1551 55
У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау

В ОБСЄ закликали надати можливість цивільному населенню безперешкодно перетинати лінію розмежування на Донбасі.

Про це сказано у зверненні спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау, опублікованому пресслужбою організації, інформує Цензор.НЕТ.

"Я також закликаю забезпечити можливість перетину лінії розмежування для цивільних осіб з гуманітарних міркувань", - заявила вона.

Грау також закликала сторони докласти всіх зусиль до того, щоб заходи, вжиті проти спалаху коронавірусу, не стали додатковою перешкодою для вільного та безпечного доступу СММ ОБСЄ на всій території України відповідно до її мандату.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погоджено взаємне звільнення утримуваних осіб на Донбасі, яке має відбутися до Великодня, - спецпредставник ОБСЄ Грау

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14 trawler_tug
спецпредставитель Грау, наx#уй
показати весь коментар
23.04.2020 00:03
+13 wake up-UA
А як же... У гражданского населения должна быть возможность пересекать линию соприкосновения на Донбассе, - спецпредставитель ОБСЕ Грау - Цензор.НЕТ 5506

У гражданского населения должна быть возможность пересекать линию соприкосновения на Донбассе, - спецпредставитель ОБСЕ Грау - Цензор.НЕТ 4384
показати весь коментар
23.04.2020 00:02
+12 слава загоровский
У кремлёвских сатанистов крыша едит от того что у них эпидемия корновируса с которой они так смеялись больше чем у нас - потому всякие агентурные помойки кремля всячески задействованы , московский патриархат раскрывал что на пачку надо прийти святить все хотя в Рашке запретили теперь ОБСЕ ватная контора озоботилась о жителях Ордло...
показати весь коментар
23.04.2020 00:03
Дивитись коментарі