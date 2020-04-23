Нині в інфекційних відділеннях Олександрівської лікарні 76 пацієнтів із COVID-19, за вихідні померли дві особи, - головлікар Антоненко

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Враження, що коронавірусна хвороба не набирає обертів, оманливе. Місця в інфекційних відділеннях закінчуються.

Про це у Facebook повідомила головлікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко, передає Цензор.НЕТ.

За її даними, станом на 22 квітня в інфекційних відділеннях Олександрівській клінічній лікарні Києва перебуває 88 пацієнтів, з них - 76 із підтвердженим коронавірусом, 80 - з пневмонією, 6 - в реанімації, всі на кисневій підтримці, на ШВЛ немає. За вихідні дні померло 2 пацієнти з COVID-19, з двобічною полісегментарною пневмонією та хронічними супутніми захворюваннями.

Антоненко вітала продовження карантину.

"Наразі, ми спостерігаємо випадки локальних спалахів COVID-19: Києво-Печерська лавра, Почаєвська лавра, гуртожиток у м.Вишневе. Контагіозність коронавірусу дуже висока!

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В останні дні у всіх посилюється оманливе враження, що коронавірусна хвороба не набирає обертів, ми впевнено йдемо до послаблення і завершення карантину, повертаємося до повноцінного соціального життя. Проте загроза є і вона ще нікуди не зникла. COVID-19 - невидимий ворог, який ще може завдати потужного удару", - зазначила головний лікар.

Вона також назвала причини низької захворюваності: "Невисокі цифри заражених коронавірусною хворобою в Києві і по Україні, порівняно з іншими країнами, є заслугою кожного, хто дотримується карантину, заслугою як керівництва держави, так і відповідальністю місцевої влади - мерів міст. Я вас запевняю, цифри могли би бути не меншими, ніж в Італії, Китаї та США. А в цих країнах, у "чорні дні", кількість заражених була такою, як у нас за весь період карантину. Ми вчасно закрилися на локдаун і саме це вберегло тисячі сімей від трагедії втрати близьких".

Вона наголосила, що ще не настав час розслаблятися.

"Костюм супергероя-2020 один - це піжама. А контакти й обійми - вбивають. Я вірю, що весь світ скоро з цим впорається, а поки рятуйте світ - залишайтеся вдома", - резюмувала вона.

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Нагадаємо, на ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали. У Києві підтверджено 989 випадків.