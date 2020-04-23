Електронні студентські квитки доступні в застосунку "Дія", - глава Мінцифри Федоров

1402 42
Електронні студентські квитки доступні в застосунку "Дія", - глава Мінцифри Федоров

В Україні запустили електронні студентські квитки, які повністю замінюють пластикові.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"У нас до 1 млн студентів і тепер вони мають можливість використовувати електронні студентські, які повністю замінять пластик: це економно та зручно", - зазначив він.

Він зауважує, що 5 тисяч українських студентів вже тестували цю послугу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прописка теж може стати електронною, - голова Міграційної служби

"Цифрові студентські можуть ідентифікувати особи, підтверджувати статус студента, пільговий проїзд, знижки у музеях, отримання знижок у державних установах", - додав Федоров.

Нагадаємо, цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт вже доступні у застосунку "Дія".

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5 Vadym Tsyrkalyuk
экономно, вместо пластика за два бакса смартфон за 500
показати весь коментар
23.04.2020 03:19
+5 Alex Vol 9e42f3cf
Только последний идиот будет устанавливать программу слежения от зебилоидов себе добровольно.
И Федоров, когда тебя последний раз вживую видели? Проблемы с законом (не украинским)? Электронные студенческие билеты доступны в приложении "Дія", - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 5574
показати весь коментар
23.04.2020 04:15
+4 aquarius580 .
Ага. А потом можно нажать кнопку, и "выключить" человека. А можно и всех выключить.

Ребята, вам охота терпеть этот фашистский режим ?

Вы же не россияне. Это им теперь без штампа на лбу на улицу выйти нельзя.
показати весь коментар
23.04.2020 05:32
Дивитись коментарі