Електронні студентські квитки доступні в застосунку "Дія", - глава Мінцифри Федоров

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В Україні запустили електронні студентські квитки, які повністю замінюють пластикові.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"У нас до 1 млн студентів і тепер вони мають можливість використовувати електронні студентські, які повністю замінять пластик: це економно та зручно", - зазначив він.

Він зауважує, що 5 тисяч українських студентів вже тестували цю послугу.

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"Цифрові студентські можуть ідентифікувати особи, підтверджувати статус студента, пільговий проїзд, знижки у музеях, отримання знижок у державних установах", - додав Федоров.

Нагадаємо, цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт вже доступні у застосунку "Дія".