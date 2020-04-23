"Цей вірус з нами надовго", - глава ВООЗ Гебреєсус про COVID-19

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"Цей вірус з нами надовго", - глава ВООЗ Гебреєсус про COVID-19

Спалахи захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19 у більшості країн триватимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Більшість країн все ще перебувають на ранніх стадіях своїх епідемій. І деякі з них, які були зачеплені на початку пандемії, тепер починають бачити відродження у випадках. Не робіть помилок: на нас чекає довгий шлях. Цей вірус з нами надовго", - йдеться в повідомленні ВООЗ у соцмережі.

Зазначається, що попри невеликі цифри (статистики. - Ред.), спостерігаються тривожні тенденції до зростання (захворювань. - Ред.) в Африці, Центральній і Південній Америці та Східній Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основна боротьба проти коронавірусу ще попереду, - глава ВООЗ Гебреєсус

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік. На цей момент розпочато клінічні випробування трьох вакцин від COVID-19, ще понад 70 перебувають у розробці.

Коронавірус і карантин
ВООЗ карантин Гебреєсус COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+16 Максим Воронцов f3290d0a
Ага. "Благодаря" тебе, чучело черно*опое. "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19 - Цензор.НЕТ 5802
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23.04.2020 07:11
+11 кацахол
Толерантність як вона є- призначити головою ВОЗ ефіопа-комуніста з IQ 60, котрий ще вчора вмивався сеччю з-під корови.
Факт в тім що можливість зупинити пандемію чорний бездарно просрав.
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23.04.2020 07:31
+6 Ksenia VB
Бачу, люди не готові прийняти нову реальність співіснування з вірусом )
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23.04.2020 07:15
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