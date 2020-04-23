Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, поранено двох найманців РФ, - штаб

235

За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання про припинення вогню і вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, 22 квітня противник застосував проти українських воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Наші захисники адекватно використовували штатне озброєння та жорстко припиняли будь-яку злочинну діяльність загарбників. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід" вчора зафіксували сім обстрілів з боку окупаційних військ: "Російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по наших захисниках поблизу Мар’їнки, Богданівки та Красногорівки".

Повідомляється, що з напрямку населеного пункту Саханка противник випустив 5 мін 82-мм калібру по опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Широкиного, а захисників Лебединського обстріляв з гранатометів різних систем.

По оборонцях Павлополя та Авдіївки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Оперативно реагуючи на вогневу активність противника, Об’єднані сили вмілими та рішучими діями дали зрозуміти окупантам, що покарання за їхні вчинки буде невідворотнім", - наголосили в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів обстріляли українських захисників неподалік населеного пункту Оріхове: "Військовослужбовці Об’єднаних сил відповіли прицільним вогнем по ворожих позиціях та змусили противника повернутися до дотримання встановленого режиму "тиша"".

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, 22 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із загиблим на Донбасі воїном 28-ї ОМБр Андрієм Шинкаруком попрощаються завтра на Волині. ФОТО

Водночас, як зазначили в штабі, з початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українських захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"По позиціях у районі Новоселівки-2 і Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі ОС також повідомили, що за поточну добу втрат серед українських захисників немає, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.



