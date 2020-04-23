У США зафіксовано випадки коронавірусу у котів, - Центр з контролю і профілактики захворювань

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У США зафіксовано випадки коронавірусу у котів, - Центр з контролю і профілактики захворювань

Медики виявили зараження коронавірусом у двох домашніх котів у штаті Нью-Йорк.

Як вважають у Центрі з контролю і профілактики захворювань у США (CDC) і в міністерстві сільського господарства США, коти могли заразитися від своїх господарів або сусідів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Перший кіт проявив ознаки хвороби приблизно через тиждень після того, як його хазяїн нетривалий час перехворів на респіраторне захворювання. Водночас діагноз COVID-19 у хазяїна цього кота не був встановлений. Хазяї повідомляють, що тварина іноді виходить на вулицю і може вступити в контакт з інфікованою людиною в своєму районі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики в Бельгії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом домашнього кота

Власник другого кота був хворий на коронавірус.

У котів проявляються симптоми респіраторного захворювання, ветеринари розраховують, що вони підуть на поправку.

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+15 Слава Хуторский
В США зафиксированы случаи коронавируса у котов, - Центр по контролю и профилактике заболеваний - Цензор.НЕТ 7286
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23.04.2020 08:41
+10 Паравоз
Хана котам!
Истерически настроенные граждане ...
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23.04.2020 08:37
+10 Вовочка - много ходов очка
В США зафиксированы случаи коронавируса у котов, - Центр по контролю и профилактике заболеваний - Цензор.НЕТ 3129
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23.04.2020 08:52
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