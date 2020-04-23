ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом вчасно. Світ мав достатньо часу, щоб відповісти, - Гебреєсус

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) своєчасно оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у середу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Озираючись назад, я думаю, що ми оголосили надзвичайну ситуацію в правильний момент, коли світ мав достатньо часу, щоб відповісти", - сказав він.

"Ми оголосили найвищий рівень надзвичайної ситуації, коли в решті світу (за винятком Китаю. - Ред.) було лише 82 випадки і жодної смерті", - сказав він.

Глава ВООЗ пояснив, що рішення про оголошення надзвичайної ситуації ухвалює велика кількість експертів, які кілька днів не могли дійти згоди.

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"Найважливіша заява, яку очікують від ВООЗ, - це заява про міжнародну надзвичайну ситуацію, зроблена 30 січня. І вона була зроблена на підставі думок експертів з усього світу", - підкреслив Гебреєсус.

ВООЗ за підсумками екстреної наради оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення, 30 січня.

Про те, що коронавірус можна охарактеризувати як пандемію, глава ВООЗ заявив 11 березня.

ВООЗ неодноразово критикувала влада США, зокрема, звинувачуючи в несвоєчасній реакції на ситуацію з коронавірусом. Президент США Дональд Трамп припустив, що Китай і ВООЗ могли приховувати важливу інформацію про коронавірус, що призвело до того, що країни не відразу правильно оцінили масштаби загрози. США раніше у квітні призупинили фінансування ВООЗ на час проведення розслідування про те, чи ефективно функціонує ця міжнародна організація.