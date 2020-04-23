Лерос має право на винагороду як викривач корупції, - глава НАЗК Новіков

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Народний депутат Гео Лерос, який опублікував записи з Денисом Єрмаком, має право на захист і винагороду як викривач корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна", розповів глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Новіков зазначив, що Лерос має право на виплату винагороди, якщо розмір корупційного правопорушення становить понад 10 млн гривень і право на гарантування його безпеки, але не як викривач, точніше не тільки як викривач, а як учасник кримінального провадження.

"Ви повинні розуміти, що провадження, як відкриті за заявою Гео Лерос, так і відкриті проти нього, є юридично рівними. Тут немає пріоритету одного над іншим. В той же час, в законі "Про запобігання корупції" є захист для таких осіб, вони не несуть відповідальність за розголошення інформації як викривачі", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ допитали нардепа Лероса у справі записів з братом Єрмака

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".