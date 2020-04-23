Дорожній картель під дахом Укравтодору тисне на Мінекономіки, змушуючи затвердити розроблену лобістами типову тендерну документацію, - Загребельська

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Незаконні вказівки роздає радник прем'єр-міністра Тарас Сиротинський. Він же очолює Національну асоціацію шляховиків, в інтересах членів якої і виписана документація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська.

"Дорожній картель під дахом Укравтодору тисне на Міністерство економіки. Чиновників Мінеко примушують найближчими днями підписати (легалізувати) розроблену лобістами картеля типову тендерну документацію. Документація містить цілу низку дискримінаційних вимог, які сотні разів визнавались Антимонопольним комітетом незаконним. Крім цього сама документація отримала край негативну оцінку АМКУ, як така, що обмежує конкуренцію.

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Після безуспішних спроб "нагнути телефоном", в хід пішли заказухи на зливних бачках. З апарату КабМіну доносяться чутки, що прем’єр-міністр вимагає терміново погодити документацію. Але скоріш за все це не особисто прем’єр роздає подібні незаконні вказівки, а його радник - Тарас Сиротинський. Саме він очолює Національну асоціацію дорожників (НАДУ), в інтересах членів якої і виписана документація. Та є ознаки того, що саме на базі цієї асоціації забезпечується координація ринкової поведінки між членами картелю", - розповіла вона.

"У разі прийняття документації в редакції Укравтодору, приймати участь в більшості закупівель САД зможе обмежена кількість компаній - до п’яти. Кожна з цих п’яти компаній є членом НАДУ. Під час участі в сотні тендерах в минулому в більшості зазначені компанії взагалі не конкурували між собою на аукціоні. Всі вони мають сталі господарські стосунки та залучають одна одну на субпідряд.

Отже очікувати, що залишившись в такій тісній та добре знайомій компанії, члени НАДУ будуть конкурувати між собою, думаю, не варто. Адже в цьому році держава планує витратити на будівництво доріг 85 млрд. бюджетних гривень. Та, домовившись, кожен з "закритого клубу" гарантовано отримає великі гроші, які "коштують" чимало в рік найбільшої фінансової кризи десятиріччя", - пояснила Загребельська.

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"І кілька фактів на предмет того, чому типова документація не рятує від тендерного тролінгу:

- документація не забороняє подавати скарги та її затвердження не є підставою для АМКУ не приймати скарги до розгляду;

- статутний капітал підрядника, який отримав найбільше контрактів від Укравтодору (десятки мільярдів), еквівалентен столу, стільцю та одному недорогому комп‘ютеру, і, до речі, саме він відповідає всім вимогам документації;

- у першій трійці тендерних тролів знаходиться державний облавтодор;

- перевірка, нагляд та прийом виконаних підрядниками робіт не регулюється вимогами документації, і під актом приймання-передачі всіх погано відремонтованих доріг стоїть та продовжує ставитись підпис чиновника Укравтодору...

Не буду перераховувати інші десятки аргументів та фактів, і так вийшов лонгрід. І для візуалів відео заводу, асфальт з якого місяць тому Укравтодор дозволив використовувати на ремонт траси Н-31", - резюмувала Загребельська.









