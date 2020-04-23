На ранок 23 квітня зафіксовано 578 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 353 випадки;
Волинська область — 188 випадків;
Дніпропетровська область — 186 випадків;
Донецька область — 21 випадок;
Житомирська область — 304 випадки;
Закарпатська область — 230 випадків;
Запорізька область — 146 випадків;
Івано-Франківська область — 644 випадки;
Кіровоградська область — 258 випадків;
м. Київ — 1059 випадків;
Київська область — 451 випадок;
Львівська область — 282 випадки;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 99 випадків;
Одеська область — 161 випадок;
Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 396 випадків;
Сумська область — 89 випадків;
Тернопільська область — 499 випадків;
Харківська область — 101 випадок;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 61 випадок;
Чернівецька область — 1140 випадків;
Черкаська область — 220 випадків;
Чернігівська область — 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 квітня 2020 року до Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 21 058 повідомлень про підозру на COVID-19.
Ну чё ж вам не сидится дома, верующие вы наши.