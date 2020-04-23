За добу 3 нові випадки COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, кількість хворих зросла до 46, - Командування Медсил

265

У Збройних силах України станом на ранок 23 квітня підтверджено 46 випадків інфікування коронавірусом.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 07:00 23 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 46 випадків захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 6 осіб одужали і 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 341 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 80 осіб.

За минулу добу зареєстровано 3 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Північного регіону – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець), у Львівській області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Також читайте: За добу в ЗСУ зафіксовано три нові випадки захворювання на COVID-19, загалом - 35, - Командування Медсил