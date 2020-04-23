За добу в Україні на Covid-19 захворіли 44 дитини і 123 медпрацівники, госпіталізовано 182 людини, - Степанов

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Всього за добу в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 578 осіб.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли (на коронавірусну хворобу. - Ред.) 578 осіб, з них 44 дитини та 123 медпрацівники. Всього з початку пандемії захворіли 475 дітей і 1368 медичних працівників. Були госпіталізовані (за добу. - Ред.) 182 людини, зафіксовані 13 летальних випадків. 80 пацієнтів, в тому числі 4 дітей, видужали", - розповів міністр.

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