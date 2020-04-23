За добу в Україні на Covid-19 захворіли 44 дитини і 123 медпрацівники, госпіталізовано 182 людини, - Степанов

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За добу в Україні на Covid-19 захворіли 44 дитини і 123 медпрацівники, госпіталізовано 182 людини, - Степанов

Всього за добу в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 578 осіб.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли (на коронавірусну хворобу. - Ред.) 578 осіб, з них 44 дитини та 123 медпрацівники. Всього з початку пандемії захворіли 475 дітей і 1368 медичних працівників. Були госпіталізовані (за добу. - Ред.) 182 людини, зафіксовані 13 летальних випадків. 80 пацієнтів, в тому числі 4 дітей, видужали", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 23 квітня зафіксовано 578 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали, - МОЗ

Коронавірус і карантин
карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Sophia-Maria Duglass
Вообще зелёная власть собирается КАК-ТО наказать Скалецкую , кРадуцкого , Емца и другую групку прихлебателей от медицины ЗА ТО что медики НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ?
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23.04.2020 09:58
+3 q4ma
Опять из 578 заболевших 123 медработника. Статистика та же - от1/4 до1/5 заболевших - медики! Стакими темпами лечить некому будет.Может, все таки начнем медиков как-то защищать?
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23.04.2020 09:54
+3 морячок
Коррупционный скандал во время пандемии. Минздрав обвиняют в непрозрачном тендере на закупку защитных костюмов для врачей - все подробности

https://nv.ua/ukraine/politics/moz-popal-v-korrupcionnyy-skandal-v-svyazi-s-neprozrachnoy-zakupkoy-zashchity-dlya-medikov-novosti-ukrainy-50083466.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

только волонтеры озабоченны защитой медперсонала, Минздраву по боку.
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23.04.2020 09:58
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