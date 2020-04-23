Сьогоднішній антирекорд за кількістю виявлених випадків COVID-19 - це наслідок порушення карантину на Великдень, - Степанов. ВIДЕО

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В Україні зафіксовано антирекорд за кількістю виявлених інфікованих коронавірусом за добу - 578 осіб.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли (на коронавірусну хворобу. - Ред.) 578 осіб. Це новий антирекорд за весь час епідемії в країні. Ми вважаємо, що це наслідок, зокрема, порушення карантину під час Вербної неділі та безпосередньо на Великдень", - акцентував Степанов.

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Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Великдень Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 Утилизация ватников
Не свисти, "пасхальные" попрут дня через три. А сегодняшняя цифра - показатель неэффективности карантина.
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23.04.2020 10:02
+9 вальтер
а как же инкубационный период???
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23.04.2020 10:01
+7 belge
Сегодняшний антирекорд по количеству выявленных случаев Covid-19 следствие нарушения карантина на Пасху, - Степанов

Чучело, а то что каждый пятый из них медработник, это как в твою версию вписывается?
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23.04.2020 10:03
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