Київські патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла вчинити самогубство в прямому ефірі. ФОТО

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Патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла накласти на себе руки і транслювала подію в соцмережу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва в Facebook.

"Нещодавно патрульні отримали виклик від небайдужих громадян. Серед ночі на мосту Метро кричала і плакала дівчина. Очевидець події повідомив, що вона перелізла перила і схоже, налаштована стрибнути.

За ліченні хвилини на місце прибув екіпаж. На поручнях мосту дійсно лежала молода дівчина. Лейтенант поліції Владислав Хізяк та капрал поліції Тетяна Скалацька зреагували миттєво — перехопили її і стягли на землю", - сказано в повідомленні.

Після чого Владислав відійшов викликати бригаду медиків, а Тетяна залишилася надавати 18-річній дівчині психологічну підтримку. Заспокоївшись, громадянка пояснила, що пішла на такий вчинок через негаразди в любовних стосунках. Всі події тієї ночі дівчина транслювала в соцмережу.

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Фото: патрульна поліція

Патрульні передали громадянку бригаді швидкої для подальшої госпіталізації.

"Пишаємося рішучістю і професіоналізмом наших колег", - додали в пресслужбі.