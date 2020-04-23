Київські патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла вчинити самогубство в прямому ефірі. ФОТО

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Київські патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла вчинити самогубство в прямому ефірі. ФОТО

Патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла накласти на себе руки і транслювала подію в соцмережу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва в Facebook.

"Нещодавно патрульні отримали виклик від небайдужих громадян. Серед ночі на мосту Метро кричала і плакала дівчина. Очевидець події повідомив, що вона перелізла перила і схоже, налаштована стрибнути.

За ліченні хвилини на місце прибув екіпаж. На поручнях мосту дійсно лежала молода дівчина. Лейтенант поліції Владислав Хізяк та капрал поліції Тетяна Скалацька зреагували миттєво — перехопили її і стягли на землю", - сказано в повідомленні.

Київські патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла вчинити самогубство в прямому ефірі 01

Після чого Владислав відійшов викликати бригаду медиків, а Тетяна залишилася надавати 18-річній дівчині психологічну підтримку. Заспокоївшись, громадянка пояснила, що пішла на такий вчинок через негаразди в любовних стосунках. Всі події тієї ночі дівчина транслювала в соцмережу.

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Київські патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла вчинити самогубство в прямому ефірі 02

Фото: патрульна поліція

Патрульні передали громадянку бригаді швидкої для подальшої госпіталізації.

"Пишаємося рішучістю і професіоналізмом наших колег", - додали в пресслужбі.

Київські патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла вчинити самогубство в прямому ефірі 03

Силовики
Київ Правоохоронні органи самогубство патрульна поліція
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Топ коментарі
+4 кацахол
Привітаємо молоду блогершу!

Вона добилася саме того, чого хотіла.
І хотіла вона зовсім не покінчити з життям.
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23.04.2020 10:24
+2 Серый Вовк
Это бред ,тот кто хочет совершить самоубийство его совершает и никто помешать не может а это понты ,хотя иногда и такие понты заканчиваются печально.
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23.04.2020 10:30
+1 Zemer
Патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела покончить с собой и транслировала событие в соцсеть.
Жаль что её подписчики не увидели трансляцию "самоубийства" из под воды

Источник: https://censor.net.ua/n3190933
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23.04.2020 10:23
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