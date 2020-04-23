У 42 медпрацівників на Полтавщині підтверджено COVID-19, загалом в області 161 випадок інфікування, - ОДА

540

На Полтавщині зафіксували 161 випадок COVID-19, 45 випадків тільки за останню добу. На цей момент хворіють 146 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

"Зараз лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників з різних відділень. Загалом одужали від коронавірусної інфекції 12 жителів області", - йдеться в повідомленні.

Крім того зареєстровано 3 летальні випадки, усі в Кременчуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Полтавщині зареєстровано 38 нових випадків COVID-19. Загалом інфікованих - 101, 34 з них - медики, - ОДА