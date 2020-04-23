Кількість хворих COVID-19 на Миколаївщині досягла 103, включно з 30 медпрацівниками, - ОДА

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У Миколаївській області кількість підтверджених випадків COVID-19 у медичних працівників досягла 30.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

"Станом на 10:00 23 квітня в Миколаївській області зареєстровано 103 підтверджені випадки COVID-19. З них медичних працівників - 30", - зазначається в повідомленні.

За добу було виявлено 21 новий випадок коронавірусного захворювання, уточнюють в ОДА. З них госпіталізовано 7 осіб, 14 отримують амбулаторне лікування.

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З усіх 103 підтверджених випадків за місцем проживання:

- м.Миколаїв – 10 осіб;

- м.Южноукраїнськ – 1 особа;

- м.Первомайськ – 5 осіб;

- Арбузинський район – 5 осіб;

- м.Вознесенськ та Вознесенський район - 34 особи;

- Доманівський район – 46 осіб;

- Казанківський район – 1 особа;

- Врадіївський район – 1 особа.

За весь час від наслідків COVID-19 померла одна людина.

Всього зареєстровано / виявлено осіб з підозрою на COVID-19 - 326, госпіталізовано за весь період 137 осіб, амбулаторне лікування проходять 189 осіб.

Всього зареєстровано/виявлено осіб з підозрою на COVID-19 – 326;

Госпіталізовано за весь період – 137 осіб;

Призначене амбулаторне лікування – 189 осіб.

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Всього обстежено ПЛР – 1318 осіб, з них виявлено позитивних:

- з підозрою на COVID-19 – 9;

- хворих на пневмонії – 7;

- контактних осіб – 87.

Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 578 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали.