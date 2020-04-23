В'єтнам знімає карантин після тижня без нових випадків зараження COVID-19

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У В'єтнамі в четвер почнуть знімати запроваджені через поширення коронавірусу COVID-19 обмеження.

Про це повідомили регіональні ЗМІ з посиланням на прем'єра країни Нгуєна Суана Фука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Успішно запобігаючи (поширенню вірусу. - Ред.) і борючись з епідемією за допомогою жорстких заходів соціального дистанціювання, ми як і раніше повинні забезпечити торгівлю товарами, створення робочих місць і соціально-економічний розвиток", - заявив Нгуєн Суан Фук на зустрічі національного комітету щодо запобігання поширенню COVID-19.

За даними комітету, в більшості міст країни знімаються обмеження на ведення підприємницької та іншої діяльності, а також на надання послуг, відкриваються магазини, кафе і ресторани. Однак при цьому жителі повинні дотримуватися заходів із запобігання поширенню інфекції.

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Як повідомляє в'єтнамське телебачення, в деяких провінціях починають працювати школи.

Прем'єр-міністр підкреслив, що жителям країни потрібно прийняти "нову норму" способу життя, закликавши людей "носити маски в громадських місцях, дотримуватися розумної дистанції і уникати багатолюдних зборів".

Зазначається, що певні обмеження все ще будуть діяти в столиці В'єтнаму Ханої, провінціях Бакнінь і Хазянг, а також місті Хошимін.

Крім того, повний режим ізоляції залишається в силі для деяких районів Ханоя, які оголошені районами з високим ступенем ризику. Там карантинні заходи будуть діяти до 30 квітня.

З четверга також відновлюються всі внутрішні польоти в'єтнамських авіаліній.

Як повідомляють ЗМІ, у В'єтнамі вже впродовж тижня не було виявлено жодного нового випадку зараження COVID-19.

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За даними в'єтнамського міністерства охорони здоров'я, в країні діагностовано 268 тих, що заразилися інфекційним захворюванням, 224 з них видужали і виписані з лікарень. Випадків летального результату пацієнтів з коронавірусом у В'єтнамі не зафіксовано.

В'єтнам є однією з перших країн, яка ввела заборону на польоти в Китай і з країни на початку лютого. Тоді були поміщені на карантин близько розташовані до Ханою поселення з населенням приблизно 10 тис. осіб.

Загальнонаціональний карантин ввели в країні 1 квітня.