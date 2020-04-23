Жодна партія поки не відмовилася від держфінансування, - глава НАЗК Новіков

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Жодна політична партія ще не зверталася до Національного агентства з питань запобігання корупції із заявою про відмову від державного фінансування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що до 21 квітня закон дозволяв партіям відмовитися від державних грошей на всі п'ять років каденції Верховної Ради. Але з 21 квітня партії можуть припинити своє фінансування лише на квартал.

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Водночас, коментуючи заяву керівництва "Слуги народу" про намір відмовитися від державного фінансування, Новіков заявив: "Жодна партія до нас не зверталася".

Нагадаємо, наприкінці березня глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія відмовиться від державного фінансування на 2020 рік. Політична сила також звернулася до решти парламентських партій наслідувати їхній приклад. На фінансування "Слуги народу" з державного бюджету в 2020 році передбачено 140,5 млн гривень.