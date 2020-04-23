Коронавірусу в Туркменістані немає, приховувати нам нічого, - глава МЗС Мередов

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У Туркменістані немає підтверджених випадків зараження на коронавірус COVID-19, в іншому випадку Ашгабат повідомив би про коронавірусну інфекцію Всесвітній організації охорони здоров'я.

Про це заявив віцепрем'єр, глава туркменського МЗС Рашид Мередов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційний портал Arzuw NEWS.

"Якби в Туркменістані був хоча б один зареєстрований випадок, ми, передовсім, сказали б про це нашим міжнародним партнерам, Всесвітній організації охорони здоров'я" - заявив Мередов.

"Ми несемо відповідальність за ті зобов'язання, які взяли на себе як член ООН, як країна з постійним нейтралітетом, визнаним ООН ще 25 років тому. Тому, ми нічого не приховуємо, ми відкриті", - додав він.

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Глава МЗС Туркменістану на брифінгу в Ашгабаті також заявив іноземним дипломатам про можливість відвідати карантинний центр у Лебапському велаяті.

"І я не даремно сказав, що ми готові надати можливість відвідати карантинний центр. Жодних запитань", - сказав Мередов.