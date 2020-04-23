56-річний житель Одеси помер від COVID-19, загалом в області 161 інфікований, - ОДА

1678

ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" підтвердив 161 випадок захворювання на коронавірус в області.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"З нових випадків 6 - у місті Подольськ, 2 - у місті Одеса та по одному в Біляївському та Кілійському районах. На жаль, є повідомлення про ще один летальний випадок - 56-річний житель Одеси. Висловлюю свої співчуття родині та близьким", - повідомив він.

Водночас Куций зазначив, що зараз епідемічна ситуація в регіоні залишається нестабільною: "Через недотримання правил індивідуальної санітарної безпеки і окремих порушень карантину на Великдень, за даними епідеміологів, пік захворюваності очікується з 3 по 8 травня. Тому Кабінет Міністрів України продовжив карантин до 11 травня і було ухвалено рішення про перенесення поминальних днів на червень".

Станом на сьогодні, з лабораторії прийшов другий негативний ПЛР-тест на пацієнта з Овідіопольського району. Тому в області вже 5 осіб одужали.

"Дуже прошу: ці три тижні ми маємо бути максимально відповідальними і суворо дотримуватися правил карантину. Не виходити на вулицю без крайньої необхідності та уникати місць масового скупчення людей. Бережіть себе", - додав Куций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині від коронавірусу помер 60-річний лікар