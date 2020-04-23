Виявлено заборгованість міжнародних закупівельників із постачання ліків на суму 5,3 млрд грн, - заступник голови МОЗ Шаталова

"Щодо ситуації із закупівлею лікарських засобів: ми бачимо велику суму заборгованості міжнародних організацій, яка досягає 5,3 млрд грн", - сказала вона на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Шаталова повідомила, що "ця сума накопичилася за різні роки".
"Нам потрібно наразі детально розбиратися, як відбувається закупівля та доставка ліків, які терміни використання цих препаратів, і розкласти це за поличками, щоб зрозуміти, як потрібно рухатися далі", - сказала вона.
Шаталова також повідомила, що МОЗ "понад два місяці не проводило засідання постійної робочої групи з питань закупівлі ліків".
Проте, за її словами, наразі МОЗ готове відновити роботу із закупівлі ліків і почало формувати номенклатуру закупівель. "Нам потрібно визначити перелік лікарських засобів і ця робота вже розпочалася. Ми погодили з усіма міністерствами, сподіваємося, що в найкоротший термін ці процеси запустимо", - сказала заступник міністра.
За словами Шаталової, є також "багато питань щодо паспортів бюджетних програм, які перебувають в Мінфіні".
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