Виявлено заборгованість міжнародних закупівельників із постачання ліків на суму 5,3 млрд грн, - заступник голови МОЗ Шаталова

2797

Аудит Міністерства охорони здоров'я України виявив заборгованість міжнародних закупівельних організацій із постачань ліків, закуплених ними за кошти державного бюджету, на суму 5,3 млрд грн, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Щодо ситуації із закупівлею лікарських засобів: ми бачимо велику суму заборгованості міжнародних організацій, яка досягає 5,3 млрд грн", - сказала вона на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шаталова повідомила, що "ця сума накопичилася за різні роки".

"Нам потрібно наразі детально розбиратися, як відбувається закупівля та доставка ліків, які терміни використання цих препаратів, і розкласти це за поличками, щоб зрозуміти, як потрібно рухатися далі", - сказала вона.

Шаталова також повідомила, що МОЗ "понад два місяці не проводило засідання постійної робочої групи з питань закупівлі ліків".

Читайте: МВС і Міноборони закуповують дорогі захисні комбінезони у закордонних виробників, ігноруючи вітчизняних, - власник "Текстиль-Контакту" Соколовський

Проте, за її словами, наразі МОЗ готове відновити роботу із закупівлі ліків і почало формувати номенклатуру закупівель. "Нам потрібно визначити перелік лікарських засобів і ця робота вже розпочалася. Ми погодили з усіма міністерствами, сподіваємося, що в найкоротший термін ці процеси запустимо", - сказала заступник міністра.

За словами Шаталової, є також "багато питань щодо паспортів бюджетних програм, які перебувають в Мінфіні".